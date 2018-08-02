ВЦИОМ: доверие россиян к гомеопатическому методу лечения за последний год значительно выросло

Такие данные исследования «Знания и практики россиян в области здорового образа жизни. Взаимосвязь между применением гомеопатического метода и другими практиками в области сохранения здоровья» представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе, который был проведен 21–24 ноября 2018 г., приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Декларируемое доверие к гомеопатическому методу лечения в виде индекса воспринимаемой эффективности за последний год выросло с +7 до +17 пунктов. Однако 41% опрошенных, которые слышали о гомеопатии, никогда не применяли ее, а 21% даже не знают, являются ли лекарства, которые они используют, гомеопатическими. При этом в ситуации поиска информации о способе лечения или лекарстве 71% опрошенных обратится к врачу, 29% будет руководствоваться собственным опытом, а 12% будет действовать самостоятельно, на основании информации, полученной из интернета и книг.

Исследование показало, что почти половина россиян (42%) нормально отнесется к тому, что врач выпишет ему гомеопатическое лечение либо в качестве монотерапии (5%), либо в сочетании с другими препаратами (37%). Среди тех, кто имеет опыт личного или семейного применения гомеопатии, оба показателя выше – 8 и 63% соответственно.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, председатель Экспертного совета по совершенствованию законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины Федот Тумусов отметил, что с точки зрения законодательного обеспечения в допуске гомеопатических лекарств на российский рынок проблем нет.