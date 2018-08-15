ВОЗ исследовала потребление антибиотиков в разных странах

Согласно результатам исследования, охватившего 65 стран мира, в Нидерландах потребляется 9,78 установленных суточных доз (DDD) на 1000 жителей в день, в Великобритании – вдвое больше, а в Турции – почти вдвое больше, чем в Туманном Альбионе – 38,18 DDD на 1000 жителей в день.

В Иране показатель потребления антибиотиков сопоставим с показателем в Турции. Лидирует Монголия – 64,41 DDD на 1000 жителей в день.

Самый низкий показатель зафиксирован в Бурунди – 4,44 DDD на 1000 жителей в день. По мнению экспертов, такой низкий показатель может объясняться недостатком информации. Кроме того, полагают они, возможно в стране действительно потребляется мало антибиотиков, что подвергает население высокому риску инфекционных заболеваний.

Исследователи также выяснили, какие группы антибиотиков применяются. Так, оказалось, что в Италии, Испании и Японии сравнительно широко применяются т.н. антибиотики последней надежды, которые нужно применять лишь в крайних случаях.

В Италии ежедневное потребление «резервных» антибиотиков составляет 2% от общего показателя. Это в четыре раза больше, чем в Германии, и в шесть раз превышает показатель Великобритании, где ежедневное потребление антибиотиков последней надежды составляет 0,3%.

В Японии потребляется 14,19 DDD на 1000 жителей в день, в Южной Корее – наполовину меньше. При этом доля антибиотиков последней надежды в Японии составляет 1,1%, а в Южной Корее – 0,2%.

США, Канада и Индия в исследовании не участвовали.