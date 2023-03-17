Начиная с 15 марта ВОЗ изменила классификацию сублиний варианта коронавируса «Омикрон». Организация будет относить их к категориям «находящихся под наблюдением» вариантов (VUM), «интересующих вариантов» (VOI) или «вариантов, вызывающих озабоченность» (VOC).

До сих пор все вариации «Омикрона» относили к последней категории, «вариантов, вызывающих озабоченность». Но теперь, как отмечает ВОЗ, «на семейство вирусов, связанных с «Омикроном», приходится более 98% общедоступных [генетических] последовательностей», и появилась необходимость создать более сложную систему.

Новые названия помогут «лучше соответствовать текущему глобальному ландшафту вариантов, независимо оценивать циркулирующие сублинии «Омикрона» и при необходимости более четко классифицировать новые варианты», отмечает ВОЗ.

Также ВОЗ сообщает, что буквы греческого алфавита, такие как «Альфа» и «Бета», будут и дальше присваиваться VOC коронавируса, но для VOI они больше не будут использоваться.

По прошествии трех лет пандемии SARS-CoV-2 все еще продолжает мутировать. По данным ВОЗ, «[относящиеся к] «Омикрону» вирусы продолжают эволюционировать генетически и антигенно с расширяющимся диапазоном сублиний».

«Мы вошли в эпоху «Омикрона» уже более чем год назад, и различные сублинии имеют все более сложные имена, которые могут быть затруднительными для некоторых представителей широкой публики», — отметил в комментарии для CBC News доктор Исаак Богоч из Университетской сети здравоохранения в Торонто, поддерживающий решение организации.