ВОЗ назвала состав противогриппозных вакцин на текущий сезон

Всемирная организация здравоохранения обнародовала рекомендуемый состав вакцин от гриппа для использования в период сезона 2023—2024 годов в северном полушарии. Они касаются как трехвалентных, так и четырехвалентных вакцин.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вирусному составу вакцин против гриппа на сезон 2023–2024 годов в северном полушарии. Периодическое обновление вирусов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для сохранения их эффективности, поскольку вирусы постоянно эволюционируют. Четырехвалентные вакцины в сезоне 2023—2024 должны содержать следующие компоненты: Вакцины на основе куриного эмбриона A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус; B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобный вирус. Клеточные культуры или рекомбинантные вакцины A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус; A/Darwin/6/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус; B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобный вирус. Для трехвалентных вакцин в сезоне 2023—2024 рекомендован следующий состав: Вакцины на основе куриного эмбриона A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус. Клеточные культуры или рекомбинантные вакцины A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус; A/Darwin/6/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус.