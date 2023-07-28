ВОЗ не включила препараты от ожирения в новый перечень основных лекарственных средств

Всемирная организация здравоохранения решила не добавлять агонисты рецепторов GLP-1, предназначенные для снижения веса, в обновленный список основных лекарственных средств на 2023 год. Об этом сообщает CNN.

ВОЗ заявила, что приняла такое решение из-за «неопределенной долгосрочной клинической пользы» этих препаратов. К ним относятся такие лекарства, как Wegovy, «Оземпик» (семаглутид) и «Саксенда» (лираглутид).

В организации заявили, что по этим лекарствам «отсутствуют данные о долгосрочной эффективности, оптимальной продолжительности лечения, снижении веса после прекращения терапии и влиянии на другие клинически важные исходы», такие как гипертония или гипергликемия. Кроме того, отсутствуют и долгосрочные данные по безопасности.

Из более чем 100 рассмотренных ВОЗ лекарств организация рекомендовала добавить 24 препарата в Примерный перечень основных лекарственных средств и 12 препаратов в Примерный перечень основных лекарственных средств для детей. Среди них лекарства для лечения рассеянного склероза, лихорадки Эбола и некоторых видов рака.

Обновляемые каждые два года перечни ВОЗ — это списки лекарственных средств, которые, по мнению организации, должны быть доступны во всех системах здравоохранения всех стран. Они помогают чиновникам выбрать наиболее безопасные и эффективные лекарства. Каждое их обновление ВОЗ считает «необходимым для удовлетворения основных потребностей общественного здравоохранения».

Включение препаратов в эти списки может иметь непосредственное влияние на доступ населения к ним. Reuters пишет, что добавление в перечень лекарств против ВИЧ в 2002 году помогло сделать их более доступными для больных СПИД в бедных странах.