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ВОЗ обновит список...

ВОЗ обновит список способных вызвать пандемии патогенов

22.11.2022
13:04
Николай Соколов

ВОЗ выявит потенциально опасные патогены, которые могут вызвать пандемию. Организация составит список заболеваний, приоритетных для изучения. Обновленный список будет опубликован в I квартале 2023 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявит патогены, которые могут потенциально вызывать вспышки заболеваний и пандемии. Будет представлен список болезней, которые будут изучаться в первую очередь и против которых будут разрабатываться вакцины и другие препараты.

Для этого ВОЗ привлечет более 300 ученых, которые будут изучать данные о более чем 25 семействах вирусов и бактерий, а также о «болезни X». «Болезнь X» — это неизвестный патоген, который может вызвать пандемию.

Впервые список потенциально опасных заболеваний был опубликован в 2017 году, а приоритетные патогены последний раз отбирались в 2018 году. Ожидается, что обновленный список будет опубликован в I квартале 2023 года. Текущий список включает:

  • COVID-19,
  • конго-крымскую геморрагическую лихорадку,
  • болезни, вызванные вирусами Эбола, Марбург, Нипах и Зика,
  • лихорадку Ласса,
  • ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром,
  • геновирусные заболевания,
  • лихорадку Рифт — Валли и «болезнь X».

«Поиск приоритетных патогенов и семейств вирусов для исследований и разработки контрмер имеет важное значение для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии. Без значительных инвестиций в исследования и разработки до пандемии COVID-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки», — заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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