ВОЗ обновит список способных вызвать пандемии патогенов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявит патогены, которые могут потенциально вызывать вспышки заболеваний и пандемии. Будет представлен список болезней, которые будут изучаться в первую очередь и против которых будут разрабатываться вакцины и другие препараты.

Для этого ВОЗ привлечет более 300 ученых, которые будут изучать данные о более чем 25 семействах вирусов и бактерий, а также о «болезни X». «Болезнь X» — это неизвестный патоген, который может вызвать пандемию.

Впервые список потенциально опасных заболеваний был опубликован в 2017 году, а приоритетные патогены последний раз отбирались в 2018 году. Ожидается, что обновленный список будет опубликован в I квартале 2023 года. Текущий список включает:

COVID-19,

конго-крымскую геморрагическую лихорадку,

болезни, вызванные вирусами Эбола, Марбург, Нипах и Зика,

лихорадку Ласса,

ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром,

геновирусные заболевания,

лихорадку Рифт — Валли и «болезнь X».

«Поиск приоритетных патогенов и семейств вирусов для исследований и разработки контрмер имеет важное значение для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии. Без значительных инвестиций в исследования и разработки до пандемии COVID-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки», — заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.