ВОЗ объявила о выделении 1,1 млрд евро для искоренения полиомиелита

Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделят 1,1 млрд евро для борьбы с полиомиелитом и повышения доступности систем здравоохранения в странах с низкими доходами.

Из этих денег 500 млн евро получит Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита (GPEI), в частности Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ. Другие 500 млн евро будут направлены в виде инвестиций и грантов для укрепления системы здравоохранения в странах со средним уровнем дохода и 80 млн евро составят гранты на техническую помощь.

Полиомиелит — вирусная инфекция, которая поражает преимущественно детей в странах с низким уровнем дохода. Вирус поражает нервную систему, приводя к параличу и нередко к смерти. По данным ВОЗ, с 1988 года число случаев дикого полиовируса снизилось более чем на 99%. Однако дикий полиовирус остается эндемичным в Пакистане и Афганистане.

GPEI была запущена в 1988 году в результате совместных усилий ВОЗ, международной неправительственной организации Rotary International, Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ЮНИСЕФ и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В прошлом году на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине мировые лидеры пообещали выделить 2,6 млрд долл. на реализацию стратегии GPEI по ликвидации полиомиелита на 2022—2026 годы. Семнадцать стран и организаций пообещали внести свой вклад в эту инициативу, при этом Фонд Билла и Мелинды Гейтс пообещал выделить 1,2 млрд долл.