ВОЗ официально открыла в ЮАР центр для разработки мРНК-вакцин в обход патентов

Всемирная организация здравоохранения официально открыла в Кейптауне технологический центр по производству мРНК-вакцин, сообщает Reuters. Его начали создавать во время пандемии COVID-19 для того, чтобы помочь бедным странам получить доступ к жизненно необходимым лекарствам.

В сентябре 2021 года этот центр поручил разработку вакцины против COVID-19 местной компании Afrigen, не обращая внимание на патентные права. ВОЗ пошла на такой шаг, поскольку лидеры рынка мРНК-вакцин, Pfizer и Moderna, отклонили просьбу организации поделиться своими технологиями и опытом. Они настаивали на том, что им нужно полностью контролировать передачу технологий из-за сложности производственного процесса. Однако ВОЗ и Медицинский патентный пул (MPP) назвали 15 компаний в разных странах, которые получат поддержку в рамках программы по трансферу технологий мРНК.

В результате на основе технологий Moderna была создана AfriVac 2121, чье производство Afrigen сейчас расширяет. Это первый препарат, созданный на основе широко используемой вакцины без помощи и одобрения разработчика. Это также первая мРНК-вакцина, разработанная и произведенная на африканском континенте.

«Я нахожусь здесь, в Кейптауне, вместе с нашими партнерами, чтобы поддержать программу передачи технологии мРНК странам с низким и средним уровнем доходов, которая позволит обеспечить равный доступ к вакцинам и другим жизненно важным продуктам», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в связи с открытием центра.

По данным ВОЗ, по состоянию на март 2023 года 69,7% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Однако в странах с низким уровнем дохода этот показатель все еще не превышает 30%.