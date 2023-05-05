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ВОЗ отменила статус...

ВОЗ отменила статус чрезвычайной ситуации для COVID-19

05.05.2023
17:02
Николай Соколов

ВОЗ отозвала статус «чрезвычайной ситуации» для COVID-19. Такой статус заболевание носило с января 2020 года.

COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией. Об этом со ссылкой на ВОЗ пишет CNN.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудил этот вопрос на своем 15-м заседании по COVID-19 в четверг, 4 мая. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с решением Комитета о том, что пандемию нужно лишить статуса «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

«Уже более года пандемия имеет тенденцию к угасанию», — сказал он на пресс-конференции в пятницу, 5 мая.

«Эта тенденция позволила большинству стран вернуться к той жизни, какой она была до COVID-19», — заявил глава ВОЗ.

Организация применила к COVID-19 такой статус в январе 2020 года. Это положение подразумевает заключение между странами соглашения о соблюдении рекомендаций ВОЗ по управлению чрезвычайной ситуацией. Каждая страна в свою очередь объявляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Страны используют этот статус для мобилизации ресурсов.

По данным ВОЗ, с начала пандемии было зарегистрировано более 765 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Погибло почти 7 млн человек.

Пик заболеваемости пришелся на декабрь 2022 года и был связан с вариантом «Омикрон». На текущий момент число случаев заражения и смертность от коронавируса находится на самом низком уровне за последние три года.

В Минздраве России «Интерфаксу» сообщили, что отмена статуса не скажется на оказании помощи пациентам в полном объеме. Циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры остаются актуальными, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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