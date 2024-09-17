Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ВОЗ представила новые...

ВОЗ представила новые рекомендации по лечению гриппа

17.09.2024
18:19
Дина Коблова
ВОЗ обновила рекомендации по лечению гриппа. Если заболевание проходит не тяжело, при этом вероятность бактериальной сопутствующей инфекции низкая, противопоказано назначение антибиотиков. 
Фото: 123rf.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные рекомендации по лечению гриппа. Как пишет «Медицинский вестник», для диагностики специалисты рекомендуют использовать метод амплификации нуклеиновых кислот при тяжелом течении заболевания. В случае нетяжелого течения возможно использование на только метода амплификации нуклеиновых кислот, но и цифрового иммунологического исследования.

Если заболевание проходит не тяжело, но есть высокий риск развития тяжелой формы, рекомендуется назначать балоксавир. Если заболевание проходит не тяжело, при этом вероятность бактериальной сопутствующей инфекции низкая, противопоказано назначение антибиотиков. В случае, если риск развития тяжелой инфекции низкий, то применение балоксавира не показано. Кроме того, пациентам с нетяжелым течением гриппа не рекомендуют назначать laninamivir, осельтамивир, peramivir, занамивир, фавипиравир и умифеновир.

Если течение заболевание проходит тяжело, то эксперты советуют назначать осельтамивир и не рекомендуют назначать peramivir и занамивир. При тяжелом течении гриппа и низкой вероятности бактериальной сопутствующей инфекции не рекомендуется назначать макролиды, проводить терапию плазмой, использовать ингибиторы mTOR и кортикостероиды.

Пациентам из группы высокого риска госпитализации при гриппе для профилактики развития симптоматического заболевания рекомендуется назначение балоксавира. При чрезвычайно высоком риске госпитализации в качестве средства профилактики возможно использование осельтамивира, а назначение laninamivir и занамивира таким пациентам эксперты не рекомендуют.

Для постконтактной профилактики зоонозного гриппа пациентам без признаков заболевания рекомендуется назначать балоксавир, laninamivir, осельтамивир и занамивир.

ВОЗ отмечает, что примерно 1 млрд человек в год в мире болеют гриппом, в их число входят 3—5 млн пациентов с тяжелым респираторным заболеванием. Из-за тяжелого течения инфекции, вызванной вирусом гриппа, умирают 290—650 тыс. человек в год, следует из данных ВОЗ.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано более 705 тыс. случаев. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас особое внимание уделяется тому, чтобы привить россиян от гриппа.

В рамках Национального календаря профилактических прививок холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» поставит в этом году более 70 млн доз вакцин от гриппа.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.