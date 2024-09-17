ВОЗ представила новые рекомендации по лечению гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные рекомендации по лечению гриппа. Как пишет «Медицинский вестник», для диагностики специалисты рекомендуют использовать метод амплификации нуклеиновых кислот при тяжелом течении заболевания. В случае нетяжелого течения возможно использование на только метода амплификации нуклеиновых кислот, но и цифрового иммунологического исследования.

Если заболевание проходит не тяжело, но есть высокий риск развития тяжелой формы, рекомендуется назначать балоксавир. Если заболевание проходит не тяжело, при этом вероятность бактериальной сопутствующей инфекции низкая, противопоказано назначение антибиотиков. В случае, если риск развития тяжелой инфекции низкий, то применение балоксавира не показано. Кроме того, пациентам с нетяжелым течением гриппа не рекомендуют назначать laninamivir, осельтамивир, peramivir, занамивир, фавипиравир и умифеновир.

Если течение заболевание проходит тяжело, то эксперты советуют назначать осельтамивир и не рекомендуют назначать peramivir и занамивир. При тяжелом течении гриппа и низкой вероятности бактериальной сопутствующей инфекции не рекомендуется назначать макролиды, проводить терапию плазмой, использовать ингибиторы mTOR и кортикостероиды.

Пациентам из группы высокого риска госпитализации при гриппе для профилактики развития симптоматического заболевания рекомендуется назначение балоксавира. При чрезвычайно высоком риске госпитализации в качестве средства профилактики возможно использование осельтамивира, а назначение laninamivir и занамивира таким пациентам эксперты не рекомендуют.

Для постконтактной профилактики зоонозного гриппа пациентам без признаков заболевания рекомендуется назначать балоксавир, laninamivir, осельтамивир и занамивир.

ВОЗ отмечает, что примерно 1 млрд человек в год в мире болеют гриппом, в их число входят 3—5 млн пациентов с тяжелым респираторным заболеванием. Из-за тяжелого течения инфекции, вызванной вирусом гриппа, умирают 290—650 тыс. человек в год, следует из данных ВОЗ.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано более 705 тыс. случаев. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас особое внимание уделяется тому, чтобы привить россиян от гриппа.

В рамках Национального календаря профилактических прививок холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» поставит в этом году более 70 млн доз вакцин от гриппа.