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ВОЗ преквалифицировала первую...

ВОЗ преквалифицировала первую российскую вакцину против гриппа

16.01.2025
11:14
Надежда Синицына
Противогриппозная российская вакцина прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Флю-М» стала первой отечественной вакциной, признанной ВОЗ и рекомендованной для закупки агентствами ООН.
Фото: 123rf.com

ВОЗ впервые преквалифицировала российскую вакцину против гриппа — «Флю-М», разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России. Соответствующая запись появилась на сайте организации.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ФМБА, статус преквалификации ВОЗ «подтверждает качество вакцины, соответствующее международным требованиям и стандартам, что укрепляет доверие к вакцине, повышает ее доступность». «Флю-М» вошла в список преквалифицированных вакцин наравне с Vaxigrip от Sanofi, GC Flu производства GC Biopharma и Serinflu от компании Abbott. Эксперты отметили, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна преквалифицированы всего две вакцины — «Флю-М» и вакцина производства Института Бутантан (Бразилия).

Трехвалентная вакцина «Флю-М» была зарегистрирована Минздравом в марте 2018 года. Форма выпуска — раствор для внутримышечного введения. Вакцина представляет собой смесь высокоочищенных защитных поверхностных и внутренних антигенов вируса гриппа типа А (H1N1 и H3N2) и типа В. Штаммовый состав вакцины обновляется в каждом эпидемическом сезоне в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Ранее ФВ писал, что две независимые лаборатории ВОЗ подтвердили высокое качество вакцины для профилактики гриппа «Флю-М» и полное соответствие ее параметров международным стандартам.

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