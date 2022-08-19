ВОЗ рекомендовала использовать вакцину Valneva от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к использованию вакцину от COVID-19 французского производителя Valneva. Об этом сообщается на сайте организации.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) положительно оценила вакцину и выдала рекомендации по ее использованию. В первую очередь препарат должны принимать люди из групп риска.

Согласно рекомендациям две дозы вакцины должны приниматься внутримышечно по 0,5 мл и предназначены для введения в качестве схемы первоначальной вакцинации. Вторую дозу следует вводить как минимум через 28 дней после первой инъекции.

Вакцина считается безопасной и эффективной для всех людей в возрасте от 18 до 50 лет. Также ВОЗ говорит о том, что имеются данные об ограниченной иммуногенности вакцины Valneva у людей в возрасте 50 лет. У этой возрастной группы вакцину использовать не рекомендуется. Кроме того, нет информации о безопасности или эффективности вакцины у лиц моложе 18 лет, детям препарат тоже не подходит.

ВОЗ также рекомендовала использовать бустерную дозу вакцины для некоторых лиц с высоким риском тяжелого течения болезни. В соответствии с Дорожной картой ВОЗ по установлению приоритетов, группы с высоким приоритетом, такие как медицинские работники, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, могут получить бустерную дозу вакцины через четыре—шесть месяцев после первичной вакцинации.