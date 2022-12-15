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ВОЗ сменит главного...

ВОЗ сменит главного научного сотрудника

15.12.2022
16:49
Николай Соколов

ВОЗ назначит Джереми Фаррара на должность главного научного сотрудника организации. Он возглавлял фонд Wellcome Trust, а до этого руководил отделом клинических исследований Оксфордского университета во Вьетнаме. Эту должность ранее занимала Сумия Сваминатан.

Джереми Фаррар | Фото: healthpolicy-watch.news

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Джереми Фаррар займет должность главного научного сотрудника. Он приступит к работе во II квартале 2023 года и заменит Сумию Сваминатан. Она возвращается в Индию, чтобы работать над улучшением ситуации с продовольственным обеспечением.

Фаррар возглавлял фонд Wellcome Trust почти десять лет. Это второй по величине в мире частный фонд, финансирующий биомедицинские исследования. До того как возглавить Wellcome Trust, он 18 лет руководил отделом клинических исследований Оксфордского университета во Вьетнаме.

Также организация сообщила о назначении Амелии Лату Афухааманго Туипулоту на должность главного специалиста по сестринскому делу ВОЗ. Туипулоту была министром здравоохранения Королевства Тонга, она приступит к исполнению обязанностей в I квартале 2023 года.

«Я рад, что Джереми и Амелия присоединятся к ВОЗ в критический для глобального общественного здравоохранения момент, когда для укрепления систем здравоохранения и обеспечения готовности к вспышкам [заболеваний] и их предотвращения необходимы инвестиции как в медицинские кадры, так и в науку», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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