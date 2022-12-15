ВОЗ сменит главного научного сотрудника

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Джереми Фаррар займет должность главного научного сотрудника. Он приступит к работе во II квартале 2023 года и заменит Сумию Сваминатан. Она возвращается в Индию, чтобы работать над улучшением ситуации с продовольственным обеспечением.

Фаррар возглавлял фонд Wellcome Trust почти десять лет. Это второй по величине в мире частный фонд, финансирующий биомедицинские исследования. До того как возглавить Wellcome Trust, он 18 лет руководил отделом клинических исследований Оксфордского университета во Вьетнаме.

Также организация сообщила о назначении Амелии Лату Афухааманго Туипулоту на должность главного специалиста по сестринскому делу ВОЗ. Туипулоту была министром здравоохранения Королевства Тонга, она приступит к исполнению обязанностей в I квартале 2023 года.

«Я рад, что Джереми и Амелия присоединятся к ВОЗ в критический для глобального общественного здравоохранения момент, когда для укрепления систем здравоохранения и обеспечения готовности к вспышкам [заболеваний] и их предотвращения необходимы инвестиции как в медицинские кадры, так и в науку», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.