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ВОЗ сообщила о...

ВОЗ сообщила о новых побочных эффектах молнупиравира и нирматрелвира/ритонавира

19.09.2022
10:23
Ринат Васбеев

ВОЗ со ссылкой на регуляторов Японии и Австралии сообщила о двух новых побочных эффектах молнупиравира и нирматрелвира/ритонавира. Речь идет о рисках анафилаксии, а также гиперчувствительности.

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила о двух новых побочных эффектах при лечении коронавирусной инфекции препаратами молнупиравир и нирматрелвир/ритонавир. Регуляторы Японии и Австралии предлагают обновить информацию по безопасности противовирусных препаратов, сообщает «Медицинский вестник».

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (MHLW), Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Японии (PMDA) сообщили о рисках анафилаксии при применении двух противовирусных препаратов в стране и за рубежом. Причинно-следственная связь между анафилаксией и приемом молнупиравира признана обоснованно возможной в двух из восьми случаев в Японии, в одном из 11 случаев, зарегистрированных за рубежом.

Регулятор также сообщает о двух случаях смерти, но причинно-следственная связь между событием и приемом препарата не может быть установлена. Связь анафилаксии с приемом нирматрелвира/ритонавира признана обоснованно возможной во всех четырех случаях.

Управление по контролю товаров медицинского назначения Австралии (TGA) объявило об обновлении информации, указанной в инструкции двух противовирусных препаратов. Добавлен риск гиперчувствительности при применении молнупиравира и нирматрелвира/ритонавира. Лекарства противопоказаны пациентам с клинически значимыми реакциями гиперчувствительности в анамнезе на активные ингредиенты или любой другой компонент в составе препарата, сообщила ВОЗ со ссылкой на TGA.

ВОЗ включила молнупиравир в рекомендации по лечению коронавируса в марте 2022 года. Из-за нехватки данных молнупиравир следует назначать только больным нетяжелой формой COVID-19, которые отнесены к категории наибольшего риска госпитализации, говорилось в сообщении организации. Рекомендация была выработана на основе новых данных, полученных в ходе шести рандомизированных контролируемых испытаний с участием 4796 пациентов. 

В апреле ВОЗ дала «настоятельную рекомендацию» по применению нирматрелвира и ритонавира, реализуемых под названием «Паксловид», для пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания COVID-19, имеющих самый высокий риск госпитализации, назвав его лучшим на сегодняшний день терапевтическим средством для пациентов, относящихся к группе повышенного риска. Рекомендация основана на новых данных по результатам двух рандомизированных контролируемых исследований с участием 3078 пациентов.

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