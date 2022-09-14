ВОЗ создала глобальный фонд на 1,4 млрд долларов для противодействия будущим пандемиям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об официальном создании нового фонда, средства из которого будут использоваться для предотвращения будущих пандемий. Об этом сообщается на сайте организации.

Фонд предназначен для предоставления долгосрочного финансирования странам с низким и средним уровнем дохода. Он будет направлен на устранение «критических пробелов» в их системе здравоохранения, которые мешают обеспечить готовности к пандемиям. Помощь будет осуществляться в виде инвестиций и технической поддержки.

ВОЗ уже объявила о финансовых обязательствах фонда на сумму в более чем 1,4 млрд долл., и в ближайшие месяцы ожидается, что они вырастут еще. Пока ресурсы предоставили Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Южная Африка, Испания, ОАЭ, Великобритания, США и ряд фондов, таких как Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

«Пандемия COVID-19 стала сейсмическим потрясением для всего мира, но мы также знаем, что следующая пандемия — это вопрос времени, а не того, произойдет ли это», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в обозримом будущем. «Мы видим финишную черту. Мы в победной позиции», — сказал глава ВОЗ, отметив, что останавливаться в борьбе с COVID-19 сейчас нельзя.