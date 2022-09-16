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ВОЗ высказалась против...

ВОЗ высказалась против использования двух моноклональных антител

16.09.2022
18:13
Николай Соколов

ВОЗ не рекомендует использовать две терапии моноклональными антителами против COVID-19. Она обосновывает это тем, что новый вариант коронавируса «Омикрон» и его подварианты сильно снижают их эффективность.

Фото: ru.123rf.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что они настоятельно не рекомендуют использовать два препарата на основе моноклональных антител против COVID-19, пишет Reuters. Это cотровимаб от GSK и Vir и комбинация касиривимаба и имдевимаба от Regeneron и Roche.

Cотровимаб принес своим создателям миллиардные продажи, но FDA отозвало препарат с рынка США в апреле. Соединенные Штаты выразили сомнения в клинической эффективности препарата против варианта «Омикрон» еще в феврале, и заявление ВОЗ «немного запаздывает», говорит профессор фармацевтической медицины в Королевском колледже Лондона Пенни Уорд.

«Теперь, когда ВОЗ выпустила эту рекомендацию, будет интересно посмотреть, сколько других стран поддержат ее», — сказала она.

Комбинация касиривимаба и имдевимаба также принесла миллиардные продажи разработчикам. Но в январе FDA пересмотрело свою позицию в отношении препарата и ограничила область его применения небольшой группой пациентов, сославшись на его меньшую эффективность против варианта «Омикрон». Теперь его можно использовать только людям, инфицированным вариантами вируса, против которых препарат может сработать.

Обе терапии по-прежнему рекомендуются для использования европейским регулятором лекарственных средств EMA. В России они не были одобрены.

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