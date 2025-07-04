ВСП пожаловался Мишустину на работу комиссии Минздрава по формированию перечней

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором подверг критике работу комиссии Минздрава по формированию перечней лекарств и минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медпомощи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо союза, его копия также есть в распоряжении «ФВ». В письме говорится, что комиссия блокирует доступ к инновационным лекарствам и препятствует сохранению бюджетных средств.

«Комиссия, которая должна быть гарантом доступа пациентов к современным и эффективным лекарственным средствам, на практике все чаще выступает в роли барьера как к инновациям, так и к сохранению бюджета», — пишут авторы обращения.

В 2024 году федеральный и региональные бюджеты не смогли сэкономить около 3 млрд руб. на закупках лекарств, утверждается в письме. Помимо этого во время обсуждения о принятии препаратов в госпрограммы члены комиссии высказываются против включения инновационной терапии, «вольно трактуя законодательство». Например, весной комиссия заявляла, что решения о включении препаратов нужно принимать с учетом их наличия в клинических рекомендациях. На это, как утверждается в документе, возразила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), поскольку клинические рекомендации «лежат в медицинской плоскости и не должны влиять на решения».

Кроме того, комиссия указала, что для включения терапии в список закупок по программе высокозатратных нозологий сначала необходимо внести ее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, говорится в письме. В два списка одновременно податься нельзя, указали эксперты ВСП. Они посчитали такую трактовку «юридически несостоятельной», поскольку под ней подразумевается последовательное рассмотрение, а не запрет на одновременную подачу. Согласно позиции организации, этот подход защищает существующий рынок поставщиков, ограничивая конкуренцию как минимум на шесть месяцев, а как максимум — на два года.

ВСП выдвинул 15 предложений по улучшению ситуации, в том числе по процедурным вопросам проведения комиссии. Среди них: синхронизация сроков обновления перечня с бюджетным циклом, возобновление заседаний рабочей группы при Минздраве, обновление методики расчета средневзвешенной стоимости терапии и другие.

Ранее общественные и пациентские организации, а также производители были недовольны работой комиссии и принимаемыми ею решениями. Народный фронт, Лига защитников пациентов, ВСП и другие предлагали реформировать комиссию Минздрава. В феврале президент России Владимир Путин поручил включить в комиссию по формированию перечней лекарств пациентские организации.