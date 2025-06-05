ВСП предложил включить артериальную гипертензию в систему льготного лекобеспечения

Всероссийский союз пациентов (ВСП) представил результаты исследования «Доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией (АГ) и хронической болезнью почек (ХБП)». Итоги опроса презентовали в ходе тематического «круглого стола» с участием представителей органов власти, медицинского и пациентского сообществ, сообщили в пресс-службе ВСП.

Сопредседатель ВСП Ян Власов на встрече заявил, что предложения союза по расширению госпрограммы по обеспечению пациентов с резистентной гипертонией и сопутствующей ХБП уже прорабатываются.

«Мы считаем, что необходимо внести артериальную гипертонию в систему льготного лекарственного обеспечения. Это вложение не только в здоровье, но и в экономику — ведь речь идет о трудоспособных гражданах, чье качество жизни и способность к труду напрямую зависят от своевременной помощи», — сообщил Власов.

Согласно исследованию, финансовая нагрузка на пациентов с АГ и ХБП становится одним из ключевых барьеров к контролю заболевания. Почти 90% респондентов покупают лекарства полностью или частично за свой счет и только 4% сообщили, что имеют возможность полноценно использовать льготы. Более половины пациентов тратят на лечение свыше 10% своего ежемесячного бюджета, а 5% — более половины доходов семьи.

Из-за таких расходов только каждый четвертый участник опроса следует всем рекомендациям врача. Каждый третий не принимает лекарства или принимает частично из-за опасения негативных последствий от приема отдельных препаратов или по причине их дороговизны.

Исследование также показало, что более 80% пациентов с артериальной гипертензией находятся в трудоспособном возрасте, более трети из них (35%) — в возрасте от 26 до 45 лет. У 60% участников опроса стаж заболевания превышает пять лет. У каждого второго пациента с АГ стабильно повышены показатели артериального давления, несмотря на терапию. 50% респондентов признались, что контролируют давление нерегулярно.

В России артериальной гипертензией страдает около 40% взрослого населения. Согласно исследованию, ХБП — диагноз каждого четвертого пациента с гипертонией (26,6%), у 58% таких пациентов сохраняется высокое давление.

«Сегодня АГ остается единственным заболеванием, включенным в перечень социально значимых, но не имеющим льготного лекарственного обеспечения на федеральном уровне. Даже среди пациентов, имеющих право на льготу, каждый третий не может ими воспользоваться», — поделился сопредседатель ВСП Юрий Жулёв.