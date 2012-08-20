Валентина Матвиенко: перечень высокозатратных нозологий планируется расширять ежегодно

По словам Валентины Матвиенко, в результате общих усилий Минздрава страны, руководителей регионов, медицинского и научного сообществ удалось реализовать комплексную систему национальных проектов, параметры которых правительством уже утверждены и работа переходит в сферу практических действий.

«Мы недавно на Совете Федерации обсудили цели и задачи национального проекта «Здравоохранение», согласившись с тем, что он имеет совершенно конкретные цели и задачи. Но очень много в реализации этого документа зависит от системы координации федеральных и региональных органов власти, каждый субъект Российской Федерации должен понимать свою роль, свое место и объемы финансирования, которые будут выделены для развития здравоохранения», – почеркнула председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко также напомнила, что в этом году по инициативе Совета Федерации программа «Семь нозологий» была расширена, а закупки лекарственных препаратов для еще пяти орфанных заболеваний (это 10 млрд рублей) были переведены на федеральный уровень.

«И это только начало, – отметила она. – Проблема закупки лекарств для лечения орфанных заболеваний очень непростая для России, в основном касается обеспечения эффективными лекарствами детей. Мы договорились с правительством страны и Минфином, что каждый год будем расширять этот перечень, вводя в него новые нозологии и выводя финансирование на закупку дорогостоящих лекарств на федеральный уровень».