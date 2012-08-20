Валентина Матвиенко: перечень высокозатратных нозологий планируется расширять ежегодно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 30 ноября провела очередное заседание возглавляемого ею Попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Одним из главных вопросов встречи было обсуждение роли национальных проектов в развитии здравоохранения и науки.
По словам Валентины Матвиенко, в результате общих усилий Минздрава страны, руководителей регионов, медицинского и научного сообществ удалось реализовать комплексную систему национальных проектов, параметры которых правительством уже утверждены и работа переходит в сферу практических действий.
«Мы недавно на Совете Федерации обсудили цели и задачи национального проекта «Здравоохранение», согласившись с тем, что он имеет совершенно конкретные цели и задачи. Но очень много в реализации этого документа зависит от системы координации федеральных и региональных органов власти, каждый субъект Российской Федерации должен понимать свою роль, свое место и объемы финансирования, которые будут выделены для развития здравоохранения», – почеркнула председатель Совета Федерации.
Валентина Матвиенко также напомнила, что в этом году по инициативе Совета Федерации программа «Семь нозологий» была расширена, а закупки лекарственных препаратов для еще пяти орфанных заболеваний (это 10 млрд рублей) были переведены на федеральный уровень.
«И это только начало, – отметила она. – Проблема закупки лекарств для лечения орфанных заболеваний очень непростая для России, в основном касается обеспечения эффективными лекарствами детей. Мы договорились с правительством страны и Минфином, что каждый год будем расширять этот перечень, вводя в него новые нозологии и выводя финансирование на закупку дорогостоящих лекарств на федеральный уровень».
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