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Varda запустила первый...

Varda запустила первый спутник для фармацевтического производства

16.06.2023
16:27
Николай Соколов

Компания Varda Space Industries успешно вывела на орбиту свой первый спутник, предназначенный для производства фармацевтических препаратов. Первой задачей Varda станет исследование возможности разработки в космосе ритонавира.

Фото: varda.com

Калифорнийская компания Varda Space успешно вывела на орбиту спутник W-Series 1, который был создан с помощью компании Rocket Lab. Эта платформа представляет собой первую космическую фармацевтическую фабрику, которая должна производить лекарства и проводить исследования, пишет Interesting Engeneering.

С помощью W-Series 1 компания планирует проверить, можно ли использовать спутники для разработки препаратов в космосе. Ряд научных исследований показывает, что белковые кристаллы, выращенные в космосе, могут образовывать более совершенные структуры, чем те, что производятся на Земле, где гравитация отрицательно влияет на процесс их формирования.

Одним из примеров является исследование, проведенное MSD (в США и Канаде — Merck&Co) на борту Международной космической станции. Оно показало, что в условиях микрогравитации формируется более стабильная версия активного ингредиента пембролизумаба, используемого в онкологическом препарате «Китруда».

Первой задачей Varda станет исследование возможности разработки в космосе ритонавира, препарата, который традиционно используется для лечения ВИЧ и также входит в состав противовирусного препарата для лечения COVID-19 Paxlovid.

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Всего Varda заказала у Rocket Lab четыре космических корабля Photon для производства фармацевтических препаратов в космосе. Второй космический корабль в настоящее время находится в стадии сборки и проходит испытания. Если первая миссия пойдет хорошо, капсула с первого корабля вскоре вернется на Землю с грузом лекарств.

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