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«Вектор» завершил доклинические...

«Вектор» завершил доклинические испытания вакцины против лихорадки Марбург

08.10.2024
16:27
Надежда Синицына
Роспотребнадзор сообщил, что центр «Вектор» завершил доклинические испытания вакцины для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже показала свою безопасность и эффективность.
Фото: 123rf.com

В Новосибирском ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали вакцину для профилактики заболевания, вызываемого вирусом Марбург, сообщили в Роспотребнадзоре. Доклинические испытания, в ходе которых разработка показала свою безопасность и эффективность, уже завершены, вакцина готова для проведения клинических исследований. Готовятся пакет документов для получения разрешения и наработка серии вакцины.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, – это тяжелое заболевание, при котором коэффициент летальности может достигать 88%. Зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов против лихорадки не существует.

В 2022 году Центр им. Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы исследования новой векторной вакцины «ФилоПан» для профилактики сразу двух инфекций, вызванных вирусами Марбург и Эбола. Согласно ГРЛС, завершение I фазы исследования (безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины) планируется в декабре 2024 года. О результатах исследования не сообщалось.

В конце сентября в Руанде зафиксировали новую вспышку лихорадки, вызванной вирусом Марбург: подтверждено 46 случаев заболевания, 12 человек погибли. В связи с этим 2 октября ВОЗ предупредила о риске распространения заболевания на соседние с Руандой Демократическую Республику Конго, Танзанию и Уганду.

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