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«Велфарм» договорилась с...

«Велфарм» договорилась с индийской Swati Spentose о создании производства фармсубстанций

23.09.2024
11:00
Дина Коблова
Компания «Велфарм» договорилась с индийской Swati Spentose о продвижении в республику своих фармсубстанций и создании совместного предприятия в России для их производства. 
Фото: 123rf.com

Российская компания «Велфарм» заключила соглашение с индийской «Свати Спентозе Пвт. Лтд» (Swati Spentose Pvt Ltd) о продвижении фармсубстанций гепарина натрия и эноксапарина натрия в Индии и создании совместного предприятия в России для производства фармсубстанций. Договор был подписан на четвертом Евразийском форуме, проходящем в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, следует из программы мероприятия.

Договор подписали президент ГК «Велфарм-Групп» Людмила Щербакова и основатель и президент компании Swati Spentose Pvt Ltd Свати Джаджодия, сообщают «Ведомости».

По словам Щербаковой, российской компании интересно это сотрудничество, так как этот индийский производитель известен на рынке фармсубстанций и владеет технологиями большого количества синтезов.

Со своей стороны Джаджодия отметила, что индийская компания предоставит технологии и производственный процесс для компании «Велфарм», чтобы создавать препараты от диабета.

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