Великобритания первой в мире одобрила вакцину Moderna против «Омикрона»

Британский медицинский регулятор (MHRA) выдал условное одобрение бивалентной вакцине компании Moderna против варианта «Омикрон» в качестве бустерной дозы для взрослых пациентов. Об этом американский производитель сообщает на своем сайте.

Решение MHRA было основано на данных клинических испытаний, которые показали, что бустер вызывает «сильный иммунный ответ» как против разновидности «Омикрона» BA.1, так и против исходного вируса. MHRA также привело данные предварительного анализа, который показывает, что препарат вызывает «хороший иммунный ответ» против доминирующих в настоящее время вариантов «Омикрона» BA.4 и BA.5. Регулятор добавляет, что новых проблем с безопасностью у препарата Moderna не было выявлено.

В июне Moderna заявила, что, согласно данным испытаний, при введении в качестве четвертой дозы новая вакцина в восемь раз повышала количество нейтрализующих вирус антител против «Омикрона» у пациентов.

В EMA ожидают, что вакцины, адаптированные к новым вариантам коронавируса, будут одобрены в Европейском Союзе к сентябрю. Там отмечают, что открыты для использования прививок, нацеленных на более старый подвариант BA.1 этой осенью, поскольку бустеры, нацеленные на более новые варианты, пока что разрабатываются.

При этом FDA, напротив, заявило, что будет добиваться включения новых вариантов «Омикрона» BA.4 и BA.5 в любые новые прививки, используемые внутри страны.