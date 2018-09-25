Венгрия вошла в TOP20 крупнейших мировых фармэкспортеров

Как отметил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, в прошедшем году 84% произведенных в Венгрии лекарств поставлялись на экспорт.

По его словам, фармотрасль является одним из определяющих секторов экономики страны в XXI веке.

В 2017 г. объем фармэкспорта Венгрии составил 880 млрд форинтов (3,1 млрд долл.).