Верховный суд США отклонил попытку Novartis вернуть патент на лекарство от рассеянного склероза

Верховный суд США отказался рассматривать ходатайство Novartis о возобновлении действия ключевого патента на лекарство от рассеянного склероза «Гилениа», сообщает Reuters. Ранее патент был признан недействительным в результате судебного спора с китайской HEC Pharm.

FDA одобрило «Гилениа» для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза, хронического заболевания, поражающего центральную нервную систему, в 2010 году.

В 2019 году Novartis подала иск против HEC и свыше десятка других производителей за нарушение патентных прав после того, как они попытались зарегистрировать дженерики препарата. Суд встал на сторону компании и подтвердил действительность патента, а Novartis заключила с HEC и другими компаниями соглашение, по которому выпуск дженериков откладывался до 2027 года.

Но в прошлом году Апелляционный суд США по Федеральному округу постановил, что патент Novartis на препарат недействителен. Верховный суд отклонил заявку компании на приостановку этого решения в октябре. Тогда Novartis заявила, что отмена патента позволит выпустить на рынок дженерики, что нанесет компании такой ущерб, который «невозможно рассчитать в ходе судебного разбирательства».

Согласно отчету компании, в прошлом году «Гилениа» принес компании 1,1 млрд долл. в США. Это на 19% меньше, чем в 2021 году, на снижение доходов повлияло появление дженериков.