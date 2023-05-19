Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Верховный суд США...

Верховный суд США принял сторону Sanofi и Regeneron в патентном споре с Amgen

19.05.2023
15:33
Николай Соколов

Верховный суд США поддержал Sanofi и Regeneron в многолетнем патентном деле против Amgen. Cудья постановил, что патенты Amgen описаны недостаточно точно.

Верховный суд США вынес решение против Amgen в патентном споре. Он подтвердил решение суда низшей инстанции о том, что компании Sanofi и Regeneron не нарушали патенты Amgen, пишет BioPharmaDive.

Ранее Amgen подала в суд на Sanofi и Regeneron, обвинив их в нарушении патентов на препарат «Репата». По мнению компании, ответчики разработали антитела «Пралуэнт» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, использовав ту же технологию.

В 2021 году Апелляционный суд США по федеральному округу признал позицию Amgen несостоятельной, постановив, что ее патенты не описывают продукт достаточно точно. Судья Верховного суда Нил Горсач поддержал это решение, указав на то, что Amgen «не удалось подтвердить все заявленное» в своих патентах. «[Amgen] открыто признает, что стремится присвоить себе целую вселенную антител», — заявил он.

«Репата» и «Пралуэнт» работают путем ингибирования белка PCSK9, который естественным образом ограничивает способность клеток печени удалять из крови липопротеины низкой плотности. Входящий в их состав холестерол считается вредным.

В заявлении по итогам суда Amgen отметила, что «разочарована результатами», но «продолжит бороться за патентные законы и такую политику, которая обеспечит значимую патентную защиту, необходимую для стимулирования прорывных инноваций». Regeneron сообщила, что решение судьи означает отказ суда от попытки «радикально изменить» стандарты патентного права.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.