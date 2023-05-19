Верховный суд США принял сторону Sanofi и Regeneron в патентном споре с Amgen

Верховный суд США вынес решение против Amgen в патентном споре. Он подтвердил решение суда низшей инстанции о том, что компании Sanofi и Regeneron не нарушали патенты Amgen, пишет BioPharmaDive.

Ранее Amgen подала в суд на Sanofi и Regeneron, обвинив их в нарушении патентов на препарат «Репата». По мнению компании, ответчики разработали антитела «Пралуэнт» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, использовав ту же технологию.

В 2021 году Апелляционный суд США по федеральному округу признал позицию Amgen несостоятельной, постановив, что ее патенты не описывают продукт достаточно точно. Судья Верховного суда Нил Горсач поддержал это решение, указав на то, что Amgen «не удалось подтвердить все заявленное» в своих патентах. «[Amgen] открыто признает, что стремится присвоить себе целую вселенную антител», — заявил он.

«Репата» и «Пралуэнт» работают путем ингибирования белка PCSK9, который естественным образом ограничивает способность клеток печени удалять из крови липопротеины низкой плотности. Входящий в их состав холестерол считается вредным.

В заявлении по итогам суда Amgen отметила, что «разочарована результатами», но «продолжит бороться за патентные законы и такую политику, которая обеспечит значимую патентную защиту, необходимую для стимулирования прорывных инноваций». Regeneron сообщила, что решение судьи означает отказ суда от попытки «радикально изменить» стандарты патентного права.