Вероника Скворцова: монетизацию лекарственных льгот отменить невозможно

По словам министра, «люди привыкли к этим деньгам», а потому отмена монетизации лекарственных льгот невозможна.

Пациенты предпочитают выходить из программ льготного лекобеспечения, выбирая вместо препаратов денежную компенсацию, которая составляет в 2018 г. 826,3 руб. в месяц. По оценке Минздрава, пациентов, получающих льготные лекарства, осталось чуть более 20%.

Одним из вариантов решения этой проблемы может быть отмена монетизации льгот на лекарства для новых льготников.

Так, в апреле 2018 г. депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявлял: «Просто так сегодня взять и у 10 млн человек отобрать по 800 рублей, это будет очень непопулярным решением. Минздрав предлагает запретить монетизацию для вновь появляющихся льготников, то есть давать только лекарства. И для тех, кто добровольно с денег перешел на лекарства, запретить возвращение обратно на денежную форму. Но такой подход сразу ситуацию не исправит, потребуется несколько лет. Тогда, через 5–6 лет мы, возможно, вернемся к ситуации, которая была в 2005 году. Тогда лекарств более-менее хватало всем. Поэтому тот проект Минздрава, который предлагает централизацию и слияние всех льгот в части лекарственного обеспечения, более перспективный. Если человек нуждается в лекарстве, то должен быть обеспечен им независимо от принадлежности к какой-либо группе или региону. Есть ряд заболеваний, не включенных ни в какой список, при этом они требуют дорогостоящего лечения. Страна одна, права разные».