Вероника Скворцова: новые российские онковакцины могут появиться к концу 2019 года

16:08
7 декабря 2018
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Уже в конце 2019 г. в России ожидается появление новых отечественных вакцин для профилактики онкологических заболеваний, а также инновационных лекарств для персонализированной терапии онкопациентов, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии IV Российско-армянского форума по здравоохранению.

«Уже к концу следующего года мы предполагаем несколько оригинальных, современных тест-систем, основанных на механизмах жидкостной биопсии при основных группах онкологических заболеваний. Мы будем иметь несколько вариантов онковакцин, отечественных и оригинальных», – цитирует ТАСС главу Минздрава.

Вероника Скворцова также отметила, что в некоторых федеральных центрах будут внедрены CAR-технологии лечения онкозаболеваний.

«Мы очень надеемся, что расстояние между фундаментальными наработками и внедрением в практику будет сокращаться», – сказала министр.

Источник: ТАСС

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Скворцова Вероника

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