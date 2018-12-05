Вероника Скворцова: новые российские онковакцины могут появиться к концу 2019 года

«Уже к концу следующего года мы предполагаем несколько оригинальных, современных тест-систем, основанных на механизмах жидкостной биопсии при основных группах онкологических заболеваний. Мы будем иметь несколько вариантов онковакцин, отечественных и оригинальных», – цитирует ТАСС главу Минздрава.

также отметила, что в некоторых федеральных центрах будут внедрены CAR-технологии лечения онкозаболеваний.

«Мы очень надеемся, что расстояние между фундаментальными наработками и внедрением в практику будет сокращаться», – сказала министр.

Источник: ТАСС