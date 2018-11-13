Вероника Скворцова пообещала президенту запустить программу лекарственного страхования с опережением

По ее словам, нужно создать единый регистр пациентов, единый перечень препаратов для льготополучателей, однотипные региональные информационные системы по управлению лекарственным обеспечением, которые должны быть интегрированы с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Кроме того, необходимо ввести референтные цены и, соответственно, систему управления закупками по референтным ценам, а также перейти на электронные рецепты и, кроме того, создать механизм финансового сопровождения всей этой системы.

«На самом деле это частицы единой мозаики, которые нам необходимы, чтобы запустить эту систему, не просчитавшись и не вызвав дополнительно каких-то бурь ненужных, а чтобы это было все понятно, системно, продумано. У нас есть регионы, которые уже на будущий год к концу года готовы будут, поскольку у них это уже выполнено все, к первым пилотным проектам. И мы будем их поддерживать, для того чтобы эти пилотные проекты можно было запустить. Скорее всего, с 2020 года, потому что следующий год уйдет на проведение законодательно описанных этих пилотных проектов под конкретные регионы. Но эти регионы не субъективно будут выбираться, в них реально эти шесть моментов должны быть уже запущены. Поэтому мы идем в этом направлении, идем, ускоряя походку. И дали слово президенту, что постараемся сократить этот период и выйти на запуск этой системы не к 2025 году, а по возможности с 2022–2023-го, с опережением», – заявила .