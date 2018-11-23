Вероника Скворцова: в 2019 г. расходы на лекарственную терапию онкозаболеваний вырастут в два раза

11:49
28 ноября 2018

Елена Калиновская

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Вероника Скворцова | Фото: Олег Кирюшкин

В 2018 г. на лекарственную терапию в рамках онкологической помощи будет потрачено примерно 80 млрд руб. В следующем году эта сумма увеличится уже до 150 млрд руб. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на IX Всероссийском конгрессе пациентов. 

«В следующем году на лекарственную терапию для онкологических пациентов будет выделено дополнительно 70 млрд руб., – напомнила министр. – В текущем году мы потратим около 80 млрд руб., то есть в 2019 г. будет 150 млрд руб.».

Она рассказала, что Минздрав проанализировал ситуацию в регионах. «Там часто закупают 30-35 самых дешевых препаратов, которыми пытаются обеспечить большее количество людей. При этом теряется индивидуальный подход. Но самое главное, что есть государственная воля изменить ситуацию. Если мы это сделаем, то изменится вся медицина», – надеется г-жа Скворцова. 

При лечении онкологических заболеваний с 2019 г. будут использоваться 75 клинических рекомендаций, которые включают 940 протоколов лечения. 

 По словам министра, онкологическая программа – это комплексный отраслевой проект.

«Если программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями была направлена на построение медицинской помощи второго уровня, открытие сосудистых центров, то онкологическая программа – пересмотр подходов к новому уровню диагностики заболеваний и терапии», – рассказала она.  

Вероника Скворцова отметила, что онкопрограмма достаточно сложна для реализации, но и власти, и врачи, и пациенты должны приложить все силы для ее реализации.

«Когда я несколько лет назад пришла к Михаилу Юрьевичу Зурабову и рассказала про сосудистую программу, он назвал меня мечтательницей. Тогда казалось, что изменить ситуацию невозможно, но мы совершили целую революцию в области сердечно-сосудистых заболеваний», – вспомнила министр.

Персоны
Скворцова Вероника

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