Вероника Скворцова: в России будет создан единый регистр тех, кто получает льготные лекарства

«Новая система будет создана на основе цифровых систем управления льготным лекобеспечениеим, электронных рецептов, понимания точного количества людей, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами или на компенсацию 50% стоимости препаратов. Нам дано задание сделать единый регистр всех, кто имеет право на льготу, который устранит дублирование», – сказала она.

Министр добавила, что также будет создан единый перечень лекарств для льготников. Сейчас в рамках ФЗ№178 для федеральных льготников есть свой перечень лекарств, а постановление №890, регламентирующее региональную льготы, распространяется на весь перечень ЖНВЛП, но ни один регион не использует его полностью. «Мы предложили основываться на всем перечне ЖНВЛП, за исключением лекарств, которые могут быть применены только в стационарах», – сказала Скворцова.

Она напомнила, что в 2013 г. была принята Стратегия развития лекарственного обеспечения до 2025 г. Сначала решались две основные задачи: допуск новых препаратов на российский рынок, преодоление стагнации в ассортименте и улучшение качества лекарственных средств. В течение первых яти лет эти задачи выполнены. За пять лет зарегистрировано три тысячи новых препаратов, из них две тысячи – отечественные. А благодаря деятельности в сфере фармаконадзора, уменьшено в 2,5 раза количество некачественной продукции.