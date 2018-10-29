Вершины покоряются сегодня

14:36
10 декабря 2018
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Вы ищете надежные инструменты увеличения эффективности работы аптечных сетей? Тогда самое время запланировать важное мероприятие, которое нельзя пропустить. Конференция «PROекции будущего» уже в пятый раз пройдет на курорте Красная Поляна – месте, где вам необходимо быть!

«PROекции будущего» – это регулярные и ежегодные конференции для основных  игроков фармсообщества. Организаторы – ГК «Бионика» и Информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник» – обладают знанием и опытом по широкому кругу вопросов, наиболее актуальных для фармацевтического сообщества России и ЕАЭС.

Пятая конференция будет посвящена вопросам взаимодействия всех основных звеньев поставки ЛС на коммерческий рынок РФ и ЕАЭС: фармпроизводители, аптечные сети, дистрибьюторы и логистические операторы, разработчики интеллектуальных систем и интеграторы страховых, IT и финансовых продуктов. Здесь открыто и детально обсудят плюсы и минусы взаимоотношений основных игроков в рамках управления ассортиментом, маржинальностью, торговыми марками, прямыми и маркетинговыми договорами и выделить зоны взаимовыгодного соприкосновения игроков. У вас появится возможность найти способы преодоления основных препятствий в сотрудничестве.

«PROекции будущего» – свежие идеи, свежие мысли, свежие решения на свежем воздухе!

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Контакты организатора

  • Юлия Иваненкова, руководитель отдела рекламы газеты «Фармацевтический вестник».
    E-mail: pro@pharmvestnik.ru,
    Телефон: +7 (903) 677-31-56.
  • Евгений Гусар, руководитель Контакт-центра.
    E-mail:     conf@pharmvestnik.ru,
    Телефон: +7 (495) 786-25-57 доб. 127.

Официальный сайт конференции

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Сочи 07.02.2019 - 08.02.2019

«PROекции Будущего»: конференция «К новым вершинам прибыльности фармритейла»

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