Вершины покоряются сегодня

«PROекции будущего» – это регулярные и ежегодные конференции для основных игроков фармсообщества. Организаторы – ГК «Бионика» и Информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник» – обладают знанием и опытом по широкому кругу вопросов, наиболее актуальных для фармацевтического сообщества России и ЕАЭС.

Пятая конференция будет посвящена вопросам взаимодействия всех основных звеньев поставки ЛС на коммерческий рынок РФ и ЕАЭС: фармпроизводители, аптечные сети, дистрибьюторы и логистические операторы, разработчики интеллектуальных систем и интеграторы страховых, IT и финансовых продуктов. Здесь открыто и детально обсудят плюсы и минусы взаимоотношений основных игроков в рамках управления ассортиментом, маржинальностью, торговыми марками, прямыми и маркетинговыми договорами и выделить зоны взаимовыгодного соприкосновения игроков. У вас появится возможность найти способы преодоления основных препятствий в сотрудничестве.

«PROекции будущего» – свежие идеи, свежие мысли, свежие решения на свежем воздухе!

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Контакты организатора

Юлия Иваненкова, руководитель отдела рекламы газеты «Фармацевтический вестник».

E-mail: pro@pharmvestnik.ru,

Телефон: +7 (903) 677-31-56.

Евгений Гусар, руководитель Контакт-центра.

E-mail: conf@pharmvestnik.ru ,

Телефон: +7 (495) 786-25-57 доб. 127.

Официальный сайт конференции