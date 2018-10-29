Вершины покоряются сегодня

Вы ищете надежные инструменты увеличения эффективности работы аптечных сетей? Тогда самое время запланировать важное мероприятие, которое нельзя пропустить. Конференция «PROекции будущего» уже в пятый раз пройдет на курорте Красная Поляна – месте, где вам необходимо быть!
«PROекции будущего» – это регулярные и ежегодные конференции для основных игроков фармсообщества. Организаторы – ГК «Бионика» и Информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник» – обладают знанием и опытом по широкому кругу вопросов, наиболее актуальных для фармацевтического сообщества России и ЕАЭС.
Пятая конференция будет посвящена вопросам взаимодействия всех основных звеньев поставки ЛС на коммерческий рынок РФ и ЕАЭС: фармпроизводители, аптечные сети, дистрибьюторы и логистические операторы, разработчики интеллектуальных систем и интеграторы страховых, IT и финансовых продуктов. Здесь открыто и детально обсудят плюсы и минусы взаимоотношений основных игроков в рамках управления ассортиментом, маржинальностью, торговыми марками, прямыми и маркетинговыми договорами и выделить зоны взаимовыгодного соприкосновения игроков. У вас появится возможность найти способы преодоления основных препятствий в сотрудничестве.
«PROекции будущего» – свежие идеи, свежие мысли, свежие решения на свежем воздухе!
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