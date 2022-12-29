Ветеринарные клиники выступили против ужесточения оборота тилетамина

Ветеринарные клиники выступили против инициативы МВД ужесточить контроль за оборотом препаратов с тилетамином. С соответствующим обращением выступили «Союз предприятий зообизнеса» и ассоциация организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных». Письма есть в распоряжении «ФВ».

Союз от лица множества ветеринарных клиник выразил обеспокоенность проектом документа, содержащим инициативу Министерства внутренних дел (МВД) по расширению мер противодействия распространению наркотических средств и психотропных веществ. Свои обращения организация направила в адрес начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Ивана Горбунова и премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ, который обеспокоил отрасль, предлагает ужесточить контроль за более чем 20 новыми веществами, в том числе в перечень предлагают добавить тилетамин. Вещество используется как составной компонент «Телазола» и «Золетила» — лекарств для ветеринарного применения. Препараты широко применяются в ветеринарии домашних животных для разных целей: диагностики, оказания плановой и неотложной помощи, а также в мероприятиях по отлову бездомных животных, следует из обращения.

В случае принятия проекта тилетамин будет отнесен к списку III — это значит, что вещество планируется включить в перечень психотропных веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля.

В отношении тилетамина также предлагается установить показатели значительного, крупного и особо крупного размера. В пересчете на стандартные концентрации вещества оборот даже одного флакона «Телазола» или двух флаконов «Золетила» в минимальной дозировке будет считаться партиями значительного размера. Дополнительно министерство предлагает ограничить объем импорта соответствующих веществ в Россию, установив общий ежегодный порог в 40 тыс. г действующего вещества в препаратах», — отмечает союз в письме.

Большинство клиник лишится возможности использовать препараты

Сейчас, согласно Постановлению Правительства РФ № 1794 от 20.10.2021, препараты, содержащие вещества из списка III, в ветеринарии могут применять только организации — юридические лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных веществ, отмечают в союзе.

В случае принятия проекта организации системы ветеринарии без лицензии на обращение наркотических и психотропных веществ не смогут использовать уже поступившие на рынок анестетики «Телазол» и «Золетил», утверждает организация.

Согласно собственной аналитике союза, ветеринарные клиники — это 80% индивидуальных предпринимателей. По нормам действующего законодательства они не имеют права получать лицензию на использование наркотических средств. Невозможность большинства клиник использовать эти лекарства для проведения хирургических операций приведет к недобросовестной конкуренции в отрасли, также подчеркивают в организации.

Получение лицензии в том числе означает дополнительные траты на ее оформление и создание условий для хранения данных препаратов. «По нашим подсчетам создание необходимых условий потребует наличие как минимум 4 м2 дополнительной площади для оборудования помещения для хранения. Помимо этого для оснащения данного помещения потребуется как минимум 400—450 тыс. руб. дополнительных вложений, а также ежемесячные расходы на охрану», — приводят данные в союзе. Организация также отмечает, что далеко не все могут финансировать подобные расходы — к примеру, возможности использовать препараты лишатся приюты для животных.

Впрочем, проблема может быть и еще глобальнее. Получать соответствующие лицензии будут вынуждены в том числе производители и дистрибьюторы. Им придется вносить изменения в инструкции препаратов, а также участвовать в механизме распределения квот на ввоз. «На практике появление подобных процедур парализует импорт и в итоге может привести к полному прекращению поставок на российский рынок препаратов, содержащих тилетамин», — отмечают в организации.

Почему важно сохранить тилетамин при отлове животных

В ассоциации «Благополучие животных» также подчеркнули значимость препарата для отлова животных и в ходе проведения стерилизации (кастрации). Свои опасения ассоциация также направила в адрес Ивана Горбунова.

Согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 498-ФЗ от 27.12.2018, методом регулирования численности популяции животных без владельцев является отлов животных строго живыми и неповрежденными с последующей транспортировкой в приют, вакцинацией и стерилизацией (кастрацией), чем обеспечивается исключение возможности появления ненужного потомства.

Именно стерилизация рассматривается как фундаментальное мероприятие, позволяющее гуманно и эффективно снизить накал проблемы бездомности, воздействуя на ее первопричину — опыт регионов показывает, что инструмент является эффективным средством для уменьшения числа бездомных животных на улицах, следует из обращения.

Ограничение в адрес веществ с тилетамином осложнит этот этап работы, уверены в организации. В ассоциации убеждены, что невозможность использовать «Телазол» и «Золетил» может способствовать использованию курареподобных препаратов («Аделин», «Дителин», «Листенон»), вызывающих смерть животных от удушья, что, в свою очередь, может вызвать глубокий общественный резонанс в профессиональном сообществе. «Это как минимум осложнит, а как максимум приведет к срыву дальнейшей реализации в нашей стране законного метода решения проблемы безнадзорности», — резюмируют в письме. Эта ситуация, по мнению отрасли, несет угрозу прежде всего гражданам, в интересах которых производятся отловы животных с улиц и реализуются программы массовых стерилизаций.