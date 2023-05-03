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Ветеринарных фармацевтов переведут...

Ветеринарных фармацевтов переведут на систему аккредитации

03.05.2023
12:47
Руслан Мавлиханов

С 2026 года ветеринарные фармацевты должны будут проходить аккредитацию. Сейчас допуском к работе является сертификат специалиста.

Фото: Таисия Кубрина

Для ветеринарных фармацевтов введут аккредитацию, следует из поправок в Федеральный закон «О ветеринарии», опубликованных на официальном портале правовой информации.

Ранее для работы им требовались: высшее, среднее ветеринарное или фармацевтическое образование, а также сертификат специалиста, пояснила «ФВ» гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Система аккредитации для работников будет совершенно новой. Эксперт убеждена, что она будет выстроена по аналогии с уже существующим процессом аккредитации медицинских специалистов.

По словам Колчановой, открытыми остаются вопросы содержания тестов и ответственных за проведение аккредитации организаций — все это будет прописано в постановлении правительства, которое должно быть опубликовано вслед за документом.

Впрочем, введение системы не будет скорым. Изменения, согласно документу, вступают в силу только с 1 марта 2026 года. Сертификаты, которые будут выданы до этого времени, останутся действительными до периода окончания их срока — в течение пяти лет, отметила Колчанова.

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