Viatris назначит нового гендиректора в рамках плана по модернизации компании

Производитель дженериков Viatris сообщил о том, что с 1 апреля этого года Скотт Смита станет его новым генеральным директором. Смена руководства происходит в рамках плана по модернизации компании. Смит заменит нынешнего генерального директора Майкла Геттлера, который поможет Смиту с переходом на новый пост.

Новый руководитель ранее занимал должность главного операционного директора компании Celgene. Там он курировал разработку препарата для лечения воспалительных заболеваний «Отесла», который позже был продан Amgen в рамках приобретения Bristol-Myers Squibb компании Celgene в 2019 году. После ухода из Celgene в 2018 году он присоединился к биотехнологической компании BioAtla в качестве президента. Также Смит с декабря 2022 года входит в Совет директоров Viatris.

Viatris была создана в результате слияния компании Mylan и подразделения Pfizer по производству дженериков Upjohn. После заключения сделки компания уволила персонал и закрыла ряд фабрик, одновременно занявшись реорганизацией унаследованного ею фармацевтического бизнеса. В прошлом году компания продала свой бизнес по производству биоаналогов и приобрела две компании для того, чтобы создать офтальмологическое подразделение.

Недавно Viatris объявила о доходах за IV квартал прошлого года. Продажи снизились по сравнению с 2021 годом, но Viatris планирует возобновить рост в 2024 году. По словам аналитика Jefferies Глена Сантанджело, запуск новых лекарств может принести компании 500 млн долл. дохода уже в этом году.