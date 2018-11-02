Виктор Дмитриев: Сбербанк может включиться в процесс маркировки препаратов

По его словам, здесь один из ключевых вопросов – кто будет нести ответственность за накладки при трафике препаратов.

«Вчера в ходе очередной встречи рабочей группы по маркировке в кулуарах обсуждались возникшие риски с передачей полномочий от ФНС к частной структуре ЦРПТ. Структуры Алишера Усманова могут оказаться в санкционных списках. Если это коснется ЦРПТ, то иностранные компании не смогут участвовать в маркировке», – отметил г-н Дмитриев.

Глава АРФП также сообщил, что есть слухи о приходе Сбербанка в маркировку: «Очевидно, что многие хотят заработать на маркировке, где будут на выходе крутиться суммы от 3 млрд руб. Поэтому, пока идет подковерная борьба, есть надежда, что маркировку отложат. И может быть, это к лучшему».

Также представитель производителей отметил очередную задержку с выходом нормативных документов по маркировке: «Обещали, что 2 ноября Медведев подпишет. Не понятно – подписал или нет, но ничего мы так и не увидели. Моя личная позиция – не стоит торопиться с внедрением маркировки, поскольку ситуация еще неясная и может измениться по ряду параметров. «АстраЗенека» (AstraZeneca) подсчитала, что им потребуется 18 месяцев для запуска маркировки при стабильности процесса. Они уже сейчас не успевают к 2020 г. А цена вопроса и потерь при браке стоит остро. Например, сейчас вероятность брака при скоростях, заложенных ЦРПТ, составляет у производителей 3–4%. А при скорости 200 пачек в минуту брак может возрасти до 50%. Не важно, дело в хвосте или рогах, но, очевидно, что происходит снижение производительности».