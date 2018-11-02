Виктор Дмитриев: Сбербанк может включиться в процесс маркировки препаратов

Сегодня маркировка с криптохвостом напоминает выращивание бананов в Антарктиде – технически реализуемо, но стоимость может оказаться высокой. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев на форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2018.
По его словам, здесь один из ключевых вопросов – кто будет нести ответственность за накладки при трафике препаратов.
«Вчера в ходе очередной встречи рабочей группы по маркировке в кулуарах обсуждались возникшие риски с передачей полномочий от ФНС к частной структуре ЦРПТ. Структуры Алишера Усманова могут оказаться в санкционных списках. Если это коснется ЦРПТ, то иностранные компании не смогут участвовать в маркировке», – отметил г-н Дмитриев.
Глава АРФП также сообщил, что есть слухи о приходе Сбербанка в маркировку: «Очевидно, что многие хотят заработать на маркировке, где будут на выходе крутиться суммы от 3 млрд руб. Поэтому, пока идет подковерная борьба, есть надежда, что маркировку отложат. И может быть, это к лучшему».
Также представитель производителей отметил очередную задержку с выходом нормативных документов по маркировке: «Обещали, что 2 ноября Медведев подпишет. Не понятно – подписал или нет, но ничего мы так и не увидели. Моя личная позиция – не стоит торопиться с внедрением маркировки, поскольку ситуация еще неясная и может измениться по ряду параметров. «АстраЗенека» (AstraZeneca) подсчитала, что им потребуется 18 месяцев для запуска маркировки при стабильности процесса. Они уже сейчас не успевают к 2020 г. А цена вопроса и потерь при браке стоит остро. Например, сейчас вероятность брака при скоростях, заложенных ЦРПТ, составляет у производителей 3–4%. А при скорости 200 пачек в минуту брак может возрасти до 50%. Не важно, дело в хвосте или рогах, но, очевидно, что происходит снижение производительности».
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