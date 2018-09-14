Виктор Дмитриев избран генеральным директором АРФП на очередной срок

Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) 6 декабря на общем собрании единогласно избрали Виктора Дмитриева генеральным директором ассоциации на очередной срок. На должность председателя наблюдательного Совета АРФП избран генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA AG Дмитрий Ефимов.
На собрании определены задачи и направления деятельности АРФП на предстоящий период.
На собрании также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АРФП и Представительством правительства Калининградской области при Правительстве РФ.
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