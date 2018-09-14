Виктор Дмитриев избран генеральным директором АРФП на очередной срок

11:49
11 декабря 2018

Елена Сидорова

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Виктор Дмитриев | Фото: Игорь Чунусов

Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) 6 декабря на общем собрании единогласно избрали Виктора Дмитриева генеральным директором ассоциации на очередной срок.  На должность председателя наблюдательного Совета АРФП избран генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA AG Дмитрий Ефимов.

На собрании определены задачи и направления деятельности АРФП на предстоящий период.

 На собрании также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АРФП и Представительством правительства  Калининградской области при Правительстве РФ.

Персоны
Дмитриев Виктор
АРФП
Ефимов Дмитрий
STADA

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