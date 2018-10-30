Виталий Омельяновский: cегодня никто не понимает, что является истинной инновацией

13:40
12 ноября 2018

Оксана Баранова

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Виталий Омельяновский | Фото: Олег Кирюшкин

Существующая система включения лекарств в различные перечни не поощряет включение инновационных препаратов во многом из-за того, что никто не знает, что такое инновация.

Такое мнение высказал генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Виталий Омельяновский, выступая на форуме «10 лет программе “Семь нозологий”».

«Индустрия каждому новому препарату вешает табличку – инновационный. Но никто сегодня не понимает, что является истинной инновацией. Поэтому мы разрабатываем подходы к оценке  инновационности. Думаю, на комиссии Минздрава мы анонсируем первые исследования на эту тему. Новый препарат – это не есть инновация. Новый препарат – это просто новый препарат, а чтобы он был признан инновацией, мы должны понимать, как его щупать. Постановления правительства не вводят критерии инновационности, это очень сложный экспертно-политический момент, который требует дополнительного изучения», – пояснил свою позицию Виталий Омельяновский.

По его словам, параметры оценки должны включать соотношение характеристик препарата с характеристикой заболевания, только в таком сочетании возможно определить инновационность препарата.

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