Владельцы фармкомпаний вошли в TOP200 списка Forbes

Владельцы фармацевтических компаний и активов вошли в TOP200 богатейших людей мира, составленный Forbes. Всего в этом списке оказались свыше 2,5 тыс. человек.

Самыми богатыми людьми, имеющими связь с фармбизнесом, оказались представители семьи Уолтон. Они владеют гипермаркетами Walmart, продающими в том числе и фармацевтическую продукцию. В прошлом году компания Walmart основала исследовательский институт, направленный на совершенствование системы клинических испытаний.

Члены семейства расположились на 19, 20 и 21 местах в рейтинге. Джим Уолтон владеет 58,8 млрд долл., Роб Уолтон — 57,6 млрд долл., Элис Уолтон — 56,7 млрд долл. Другие члены семьи расположены ниже по списку.

На 68 месте оказался глава Индийского института сыворотки Сайрус Пунавалла. Его состояние оценивается в 22,6 млрд долл. Как пишет Forbes, компания ежегодно производит 1,5 млрд доз разных вакцин, в том числе против кори, полиомиелита и гриппа. Во время пандемии COVID-19 институт сотрудничал с AstraZeneca и выпускал вакцину по ее технологиям.

На 112 месте еще один выходец из Индии, управляющий директор Sun Pharmaceutical Industries Дилип Шангви, имеющий 15,6 млрд долл. Sun — самая дорогая фармацевтическая компания в стране. Она получает 65% своего годового дохода в размере 5,1 млрд долл. от зарубежных рынков.

На 142 месте — китайский предприниматель Цзян Реншэн, возглавляющий компанию Chongqing Zhifei Biological Products, которая специализируется на вакцинах. Во время пандемии она разработала вакцину Zifivax, которая была одобрена в Китае и еще ряде стран. Состояние Реншэна оценивается в 12,2 млрд долл.

148 место занимают братья-близнецы Томас и Андреас Штрюнгманы из Германии, которые имеют 11,5 млрд долл. Они инвестировали в компанию BioNTech, а в 2005 году продали свою дженериковую компанию Hexal Novartis. Сейчас братья инвестируют в биотехнологические, фармацевтические, медико-биологические и медицинские компании.

На 190 месте находится Сунь Пьяоян, чье состояние насчитывает 10,8 млрд долл. Forbes пишет, что он превратил бывшую государственную компанию Jiangsu Hengrui Medicine в одного из крупнейших производителей противоинфекционных и противоопухолевых препаратов в Китае.

Возглавил же рейтинг самых богатых миллиардеров мира в 2023 году президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (211,8 млрд долл.), он обошел Илона Маска (180 млрд долл.) и Джеффа Безоса (114 млрд долл). Состояние 25 богатейших людей мира оценивается в 2,1 трлн долл., что на 200 млрд меньше, чем в 2022 году.