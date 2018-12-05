Владелец «Уралбиофарма» остался без денег

Уральский олигарх Малик Гайсин, владелец предприятий, выпускающих лекарства, машиностроительную продукцию и хлебобулочные изделия, заявил, что на его счетах в Сбербанке арестовано 281 млн руб. Об этом упоминается в материалах Арбитражного суда Свердловской области. Кредиторы намерены привлечь г-на Гайсина и его партнеров по бизнесу к субсидиарной ответственности на 171 млн руб. О материальных претензиях к г-ну Гайсину заявили конкурсный управляющий предприятия «Алдан» и кредиторы «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании (УНТЭСК)» – в разное время бизнесмен был совладельцем этих фирм. Поскольку средств арестовано больше, чем с него пытаются взыскать, Малик Гайсин подал иск к Ленинскому районному отделению Управления судебных приставов в Екатеринбурге.

Тем временем предприятие «Уралбиофарм» ведет судебную тяжбу с компанией «Энергоремстройкомплект», которая возводит апартаменты «Бажов House» на смежном земельном участке. Суть спора в том, что застройщик рекламирует жилье, которое закон запрещает возводить в санитарной зоне промышленного объекта. Если комплекс апартаментов достроят и заселят, у контролирующих органов могут появиться вопросы к фармацевтическому производству, работающему в центре города.

«Уралбиофарм», работающий с 1930 г., выпускает около 40 наименований препаратов, большая часть которых входит в Перечень ЖНВЛП. В 2017 г. Малик Гайсин начал расширять розничное звено за счет покупки муниципальных и государственных аптек, выставляемых на торги. На сегодняшний день самым крупным приобретением стала «Ханты-Мансийская аптека». По словам топ-менеджеров «Уралбиофарма», г-н Гайсин намерен создать сеть федерального масштаба.