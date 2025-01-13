Владелицу аптеки в Пятигорске задержали по подозрению в незаконной продаже прегабалина

В Ставропольском крае задержали 48-летнюю владелицу аптеки в Пятигорске по подозрению в продаже прегабалина, о расследовании уголовного дела рассказали в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

В ходе обыска по месту жительства предпринимательницы изъяли 535 блистеров и 659 капсул с препаратами, содержащими запрещенные сильнодействующие вещества. Документов, которые могли бы подтвердить происхождение лекарств, она представить не смогла.

Изъятое направили на исследование. Экспертиза показала, что в 161 капсуле содержится прегабалин.

Ранее также была задержана 49-летняя жительница Владикавказа, подозреваемая в незаконном обороте чуть более 50 граммов прегабалина. Она и указала на аптеку, где приобрела запрещенные к свободной продаже препараты. Обеих фигуранток допросили по уголовному делу по подозрению в нарушении статьи о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч.3. ст.234 УК РФ) и заключили под стражу.