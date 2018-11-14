Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них

На лекарственное обеспечение ежегодно в нашей стране тратится более 380 млрд руб. бюджетных средств. Государство должно четко представлять рационально ли используются эти средства и помогает ли система лекобеспечения снять с граждан бремя расходов на необходимые лекарственные препараты. Пока, по словам президента, лекобеспечение далеко от совершенства.

«Сегодня при амбулаторном лечении их (льготные лекарства Прим.«ФВ») получают 19% граждан страны, – напомнил Владимири Путин. – 19% – это хорошая цифра, но что на практике мы имеем: далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеют право на льготные лекарства, сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ. <…>Это означает, что если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы. И главное – не все льготники получают нужные им препараты».

Другая проблема – неравенство в финансировании льгот. В 2017 г. средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах РФ более чем в семь раз.

Отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. В одном регионе в списке могут быть 554 наименования, в другом – 317, а в третьем – только 180. В итоге льготники часто покупают лекарства сами.

«Получается, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребности конкретного человека. Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», – сказал президент.

Владимир Путин также сказал о необходимости пресечь практику, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов, которыми, как правило, становятся местные унитарные предприятия. «Да и бог бы с ними, если бы они корректно работали, но это, как правило, не так, уважаемые коллеги, – посетовал президент. – Эти предприятия ориентируются прежде всего на собственную выгоду и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке: цены завышают просто. А других поставщиков нет, потому что назначаются единственные».

Он отметил, что хотел бы услышать как работают меры, предпринимаемые для остановки такой практики, и каковы достигнутые результаты.