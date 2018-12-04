Владимир Путин утвердил ряд поручений, направленных на усиление контроля в сфере госзакупок

12:34
19 декабря 2018

Елена Сидорова

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на повышение эффективности управления контрактной системой и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В частности, Правительству РФ поручено в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд по оптимальным ценам до 1 июля 2019 г. обеспечить:

- использование механизма формирования и раскрытия структуры цены контрактов с единственным поставщиком;

- внесение изменений в законодательство, предусматривающих утверждение перечня товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию по их предельным ценам и характеристикам;

- оптимизацию способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе исключение при необходимости излишних, на основе анализа их применения;

- проведение контрольных мероприятий в отношении закупки у единственного поставщика в случае признания конкурентной процедуры несостоявшейся;

- расширение практики осуществления закупок одноименных товаров, работ, услуг для нужд федеральных органов исполнительной власти посредством их централизации через уполномоченного заказчика;

Кроме того, для повышения эффективности прогнозирования, планирования и расходования бюджетных средств обеспечить внедрение автоматизации, в том числе следующих процессов:

- проверка данных о поставщике (подрядчике, исполнителе), содержащихся в различных государственных информационных ресурсах, с исключением необходимости повторного представления документации;

- ведение плана и плана-графика закупок в виде единого электронного документа;

- расчет начальной (максимальной) цены контракта, основанный в том числе на ценах поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- формирование контрактов в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основе типовых контрактов, типовых условий контрактов;

- контроль соблюдения сроков исполнения контрактов и начисления штрафов (пеней) за их нарушение.

Президент рекомендует палатам Федерального Собрания РФ до 1 апреля 2019 г. обеспечить рассмотрение проекта федерального закона № 546226–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части оптимизации деятельности контрольных органов в сфере закупок)».

Генеральной прокуратуре поручено до 1 апреля 2019 г. провести проверку соблюдения законодательства по вопросам утверждения федеральными органами исполнительной власти и применения заказчиками типовых контрактов, типовых условий контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

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