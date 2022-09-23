Власти Москвы анонсировали строительство нового фармацевтического технопарка

Фармацевтический технопарк с распределительным центром общей площадью 109 тыс. кв. м расположится на территории площадью 14,4 га. Застройщик, имя которого не указано, планирует инвестировать 13 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

«Благодаря выстроенной логистике будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города», — сказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Других подробностей о будущем проекте не приводится.

Отмечается, что технопарк появится на месте ликвидированного стихийного строительного рынка на 1-й Северной улице.

Ранее сообщалось, что на площадках особой экономической зоны Москвы готовятся к началу строительства компании «Генериум Некст», «Р-Опра», «Премиум Стандарт Технополис», которые займутся выпуском лекарств и упаковки для них.