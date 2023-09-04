Власти США разрешили Amgen выкупить Horizon за 27,8 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия США (FTC) разрешит сделку по слиянию Amgen и Horizon Therapeutics, пишет FiercePharma. Комиссия урегулирует с Amgen «потенциальный ущерб конкуренции», который может возникнуть в результате сделки.

В мае FTC подала антимонопольный иск против Amgen, попытавшись заблокировать покупку. Комиссия утверждала, что с помощью своего портфеля продуктов Amgen может «укрепить монопольные позиции» препарата Horizon для лечения заболеваний щитовидной железы Tepezza и препарата для лечения подагры Krystexxa. В частности, Amgen могла бы использовать скидки на свои лекарства, чтобы «заставить страховые компании и менеджеров по аптечным льготам отдавать предпочтение» препаратам Horizon.

Теперь, согласно новому предложению от FTC, Amgen не сможет привязывать какие-либо скидки на свои собственные лекарства к продаже или позиционированию лекарств Horizon. Кроме того, Amgen запрещено приобретать продукты или компании, производящие какие-либо продукты для лечения подагры или глаз при заболевании щитовидной железы, «если они не получили предварительного одобрения комиссии».

В прошлом месяце в ответ на запрос Федеральной торговой комиссии о предварительном судебном запрете Amgen заявила, что дело «слишком далеко от реальности и не имеет отношения к десятилетиям правовых прецедентов».

Первоначально предполагалось, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. Теперь Amgen и Horizon ожидают, что их сделка закроется в начале IV квартала этого года.