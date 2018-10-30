Внесены изменения в Правила формирования перечней лекарств

15:16
1 ноября 2018

Елена Сидорова

552

Правительство внесло изменения в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Соответственное постановление Правительства РФ от 29.10.2018 № 1283 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

 В частности,  для включения препарата в перечни должны быть предоставлены научно-обоснованные рекомендации главного внештатного специалиста Минздрава по результатам  проводимых анатомо-терапевтическо-химической группы анализа информации о сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарственного препарата, оценки экономических и дополнительных последствий его применения.

Кроме того, правила формирования перечней дополняются пунктами  61  и 62 следующего содержания:

«61. Лекарственные препараты подлежат исключению из перечней и минимального ассортимента, если в течение 6 месяцев после включения препарата в перечень важнейших лекарственных препаратов не зарегистрирована предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат».

«62. В перечни и минимальный ассортимент включаются однокомпонентные лекарственные препараты. Комбинированные лекарственные препараты включаются в случае, когда конкретная комбинация имеет подтвержденное преимущество в применении и стоимости по сравнению с однокомпонентными лекарственными препаратами.

После включения комбинированных лекарственных препаратов в  перечни и минимальный ассортимент одновременно включаются все зарегистрированные в РФ однокомпонентные препараты, из которых состоит такая комбинация».

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Вчера
Британской компании ITH Pharma предъявили обвинения в связи с гибелью младенцев
30.10.2018
В Башкирии расследуют хищения лекарств из аптеки СПИД-центра для дальнейшей перепродажи
26.10.2018
Эксперт: то, что мы сейчас наблюдаем, –  самые серьезные изменения в системе ценообразования
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2292
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17691
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1498
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1366