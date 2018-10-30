Внесены изменения в Правила формирования перечней лекарств

В частности, для включения препарата в перечни должны быть предоставлены научно-обоснованные рекомендации главного внештатного специалиста Минздрава по результатам проводимых анатомо-терапевтическо-химической группы анализа информации о сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарственного препарата, оценки экономических и дополнительных последствий его применения.

Кроме того, правила формирования перечней дополняются пунктами 61 и 62 следующего содержания:

«61. Лекарственные препараты подлежат исключению из перечней и минимального ассортимента, если в течение 6 месяцев после включения препарата в перечень важнейших лекарственных препаратов не зарегистрирована предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат».

«62. В перечни и минимальный ассортимент включаются однокомпонентные лекарственные препараты. Комбинированные лекарственные препараты включаются в случае, когда конкретная комбинация имеет подтвержденное преимущество в применении и стоимости по сравнению с однокомпонентными лекарственными препаратами.

После включения комбинированных лекарственных препаратов в перечни и минимальный ассортимент одновременно включаются все зарегистрированные в РФ однокомпонентные препараты, из которых состоит такая комбинация».