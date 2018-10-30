Внесены изменения в Правила формирования перечней лекарств

Правительство внесло изменения в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Соответственное постановление Правительства РФ от 29.10.2018 № 1283 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В частности, для включения препарата в перечни должны быть предоставлены научно-обоснованные рекомендации главного внештатного специалиста Минздрава по результатам проводимых анатомо-терапевтическо-химической группы анализа информации о сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарственного препарата, оценки экономических и дополнительных последствий его применения.
Кроме того, правила формирования перечней дополняются пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61. Лекарственные препараты подлежат исключению из перечней и минимального ассортимента, если в течение 6 месяцев после включения препарата в перечень важнейших лекарственных препаратов не зарегистрирована предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат».
«62. В перечни и минимальный ассортимент включаются однокомпонентные лекарственные препараты. Комбинированные лекарственные препараты включаются в случае, когда конкретная комбинация имеет подтвержденное преимущество в применении и стоимости по сравнению с однокомпонентными лекарственными препаратами.
После включения комбинированных лекарственных препаратов в перечни и минимальный ассортимент одновременно включаются все зарегистрированные в РФ однокомпонентные препараты, из которых состоит такая комбинация».
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