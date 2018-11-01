Во II квартале 2018/2019 финансового года прибыль Dr. Reddy’s выросла на 77%

15:41
26 октября 2018

Илья Дугин

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Во II квартале 2018/2019 финансового года объем продаж индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories («Др. Редди’с Лабораториз») увеличился на 7% и составил 38 млрд индийских рупий (518 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 37,8 млрд рупий.

Прибыль компании за отчетный период взлетела на 77% – до 5 млрд рупий (68 млн долл.). Аналитики прогнозировали 3,5 млрд рупий.

Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и завершается 31 марта следующего года.

Глобальный объем продаж дженериков увеличился на 7% и составил 30,5 млрд рупий (416 млн долл.)

Продажи дженериков в Северной Америке сократились на 0,4% – до 14,3 млрд рупий (195 млн долл.).

Объем продаж дженериков в странах с развивающимися рынками вырос на 36%, составив 7,5 млрд рупий (102 млн долл.).

В Индии объем продаж дженериков увеличился на 8% – до 6,9 млрд рупий (94 млн долл.), в Европе сократился на 21% – до 1,9 млрд рупий (26 млн долл.).

Квартальный объем продаж фармацевтических услуг и фармсубстанций вырос на 7% – до 6 млрд рупий (82 млн долл.).  

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