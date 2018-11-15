Волгоградский губернатор увидел подвох в низких ценах на лекарства и не поверил в то, что аптеки торгуют в убыток

«В некоторых аптечных пунктах препараты списка ЖНВЛП стоят намного дешевле, чем у оптовиков, – недоумевает Андрей Бочаров. – Это не может не вызывать сомнений в их качестве и подлинности. С другой стороны, есть ряд медикаментов, цены на которые значительно выше, чем у оптовиков. Это вторая крайность, которая тоже недопустима».

Глава региона распорядился провести мониторинг цен – в первую очередь из Перечня ЖНВЛП – не только в рознице, но и в рамках госконтрактов, заключаемых в интересах ЛПУ и льготников.

Интересно, что в начале ноября Комитет тарифного регулирования Волгоградской области уже обсуждал ценовую политику на розничном фармацевтическом рынке и решил не пересматривать предельный размер оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на ЛС из списка ЖНВЛП, принятый еще в 2015 г. Согласно отчету, озвученному на заседании комитета, наценки, которые устанавливают участники рынка, ниже максимального уровня, разрешенного органом регулирования. В условиях жесткой конкуренции и низкой платежеспособности населения многие предприятия торгуют медикаментами из списка ЖНВЛП себе в убыток. Например, средняя величина розничной надбавки в аптеках ООО «Юпитер» составила 7% к цене производителя, тогда как разрешенная − 23,72%. Средняя величина оптовой надбавки у ООО «ФК Гранд Капитал ВОЛГОГРАД» равна 4,23% к цене производителя, у ООО «ПУЛЬС Волгоград» – 1,69%, тогда как допустимая региональная оптовая надбавка составляет 5,51%. Так что слишком низкие цены в аптеках имеют простое объяснение.