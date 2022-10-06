Врач и телеведущий Андрей Продеус стал председателем совета Ассоциации независимых аптек

Телеведущий «Первого канала» врач-иммунолог Андрей Продеус стал председателем совета Ассоциации независимых аптек. На этом посту он сменил генерального директора АСНА Александра Шишкина, который теперь сосредоточится на бизнес-проектах, сообщили «ФВ» в СРО.

Этой осенью Продеус открыл две аптеки в Москве и вступил в СРО. Одной из первостепенных задач в новом статусе он видит восстановление крепкой связи фармацевта и врача, которая была в советское время, возрождение имиджа профессии и, как результат, укрепление доверия пациентов.

«Главное быть услышанными, чтобы наше мнение имело значение и для депутатов Государственной думы, и для Минпромторга, и для Минздрава, — прокомментировал назначение Продеус. — Государство должно дать аптекам преференции как социально-ответственному бизнесу, а не только контролировать их деятельность. В противном случае непонятно, чем мы отличаемся от соседнего магазина, который имеет в своем ассортименте товар с известной формулой C2H5OH, но только там его не нужно хранить в особых условиях».

Андрей Продеус — врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт телепрограммы Елены Малышевой «Жить здорово!». Главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области.

Ассоциация независимых аптек была основана в 2011 году в целях объединения и развития малого и среднего регионального аптечного бизнеса. Она представлена более чем в 36 регионах.