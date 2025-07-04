Вступило в силу решение по одному из выигранных компанией «АксельФарм» исков к ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу АО «Фармстандарт» и ООО «Пфайзер Инновации» на решение Арбитражного суда города Москвы. Последний отменил решение и предписание ФАС, выданное компании «АксельФарм» в связи с недобросовестной конкуренцией при выводе на рынок препарата акситиниб. Подробностями поделились в пресс-службе «АксельФарм».

Апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компаний, которые в иске фигурируют как третьи и иные лица. Решение, которое они пытались обжаловать, было вынесено в марте этого года, писал «ФВ». Согласно ему решение и предписание ФАС от 04.10.2024 по делу № 08/01/14.5-51/2024 были признаны незаконными. Иск был подан «АксельФарм» в связи с обвинением в недобросовестной конкуренции, которое выразилось в лонче дженерика с нарушением патентов, и требованием оплатить штраф в размере 513 млн руб.

Для привлечения компании по ст.14.5 Закона о защите конкуренции необходимо установить наличие исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и конкурентных отношений между владельцем патента и потенциальным нарушителем, факт введения в гражданский оборот товара, взаимозаменяемого с товаром правообладателя, направленность действия на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и способность причинить убытки, отмечалось в решении суда первой инстанции.

Конкурентные отношения имеются только между Pfizer и «АксельФарм», но отсутствуют между Agouron («Агурон Фармасьютикалз Элэлси», дочерняя компания Pfizer и правообладатель патента) и «АксельФарм». Регудостоверение на оригинальный препарат «Инлита» принадлежит Pfizer. Следовательно, «АксельФарм» не вводила в оборот продукт, взаимозаменяемый с продуктом правообладателя — Agouron. Довод о том, что Pfizer и Agouron — аффилированные лица, суд отклонил: эти обстоятельства не упоминаются в решении ФАС, которое оспаривал истец.

Суд не увидел допустимых и достоверных доказательств факта использования запатентованного изобретения в лекарстве «АксельФарм» и не принял во внимание экспертизу патентного поверенного, в которой говорилось обратное, поскольку она была выполнена за счет лиц, имеющих отношение к правообладателю.

Этот судебный акт 3 июля был оставлен в силе.